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جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة بث مباشر

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:31 ص
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة الموافق 20 / 12 / 2019، أبرزها مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري المصري، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

 

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة التاسعة"

أسوان x الإنتاج الحربي، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

 

حرس الحدود x المقاولون العرب، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 ON SPORT.

 

الاتحاد السكندري x نادي مصر، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

 

مصر للمقاصة x طنطا، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

 

الزمالك x سموحة، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ17"

فيورنتينا x روما، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ17"

هوفنهايم x بروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ12"

الفتح x الحزم، تقام المباراة في تمام 4:35 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:35 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:35 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري االإماراتي "الجولة العاشرة"

خورفكان x شباب الأهلي، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:00 مساءًا بتوقيت الإمارات.

 

الوصل x الجزيرة، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

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