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الجنيه الإسترليني يتراجع خلال التعاملات ليقترب من تحقيق خسائر أسبوعية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:22 ص
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سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني
وكالات
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 تراجع سعر الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الجمعة، أمام سلة العملات الرئيسية لتقترب من تحقيق خسائر أسبوعية، مع عودة المخاوف من صفقة البريكست.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني تحت مستوي 1.30 دولار، وتكبد الجنيه الإسترليني أمام عملة الاتحاد الأوربي اليورو ليحقق أكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو 2017.

وارتفع سعر الفرنك السويسري أمام عملة الاتحاد الأوربي اليورو ليسجل 1.0881 فرنك وحقق أقوى مستوياته مقابل الدولار منذ أغسطس.


وارتفع الدولار مقابل الين الياباني ليسجل 109.31ين، وربح الدولار 0.7 بالمئة مقابل الين هذا الأسبوع، فيما تراجع مقابل اليورو إلى 1.1116 دولار.


واستقر الدولار الأسترالي ليسجل 0.6883 دولار أمريكي. واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6607 دولار أمريكي.
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الكلمات المفتاحية

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