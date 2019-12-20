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صدمتان في برشلونة قبل موقعة الافيس

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:20 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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شهدت تدريبات نادي برشلونة بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي أمس الخميس، صدمتان مدويتان للفريق الكاتالوني قبل مواجهة الافيس غدا السبت في الجولة الثامنة عشر للدوري الإسباني.


ووفقا لصحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية، فأن لاعبو برشلونة الذين شاركوا في الكلاسيكو، قاموا أمس الخميس بتمارين خفيفة، استعدادًا لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الليجا يوم السبت المقبل.

 

وشهد المران غياب قائد الفريق الثاني سيرجيو بوسكيتس بسبب معاناته من الانفلونزا، وكذلك المهاجم الشاب أنسو فاتي بسبب مشاكل بدنية عانى منها اللاعب بعد مشاركته في الدقائق الآخيرة بالكلاسيكو، مما يعني غياب الثنائي عن مباراة الافيس.

  

يذكر أن برشلونة وريال مدريد رفعا رصيدهما إلى 36 نقطة، ليواصل البارسا تصدر جدول ترتيب الليجا بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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