Advertisements
Advertisements
Advertisements

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر AHLY goal كورة لايف المفتوحة ماتش الزمالكNOW

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:10 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
بث مباشر مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري المصري الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري المصري الممتاز في يوم الجمعة عبر شبكة قنوات ON SPORT المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث تُذاع مباراة الزمالك ضد سموحة على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة ON SPORT HD الأولى، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

كما تُذاع مباراة الزمالك ضد سموحة أيضاً في بطولة الدوري المصري الممتاز في يوم الجمعة عبر قناة TIME SPORTS HD المصرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، بينما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.
Advertisements

أخبار تهمك

مارادونا يصدم ميسي وجماهير برشلونة بتصريح مثير

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة ربيعة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أزمة نارية لفايلر مع الأهلي

منذ ثلث ساعة

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الزمالك Zamalek TV

الآن

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ يوم

صدمتان في برشلونة قبل موقعة الافيس

منذ ساعة

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

تقارير.. الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

منذ ساعة و 28 دقيقة

خبر سار من وزارة العدل بشأن مكاتب الطب الشرعي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة وفاء عامر

منذ حوالي 11 ساعة

"خليها تصدي" تزف خبر سار بشأن أسعار السيارات في 2020

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الدوري السعودي

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. الجيش الليبي يعلن تدمير مخازن أسلحة تركية

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:37 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الدوري السعودي

08:59 ص

تقارير.. الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

08:57 ص

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

06:45 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status