



أسعار الخضروات اليوم في مصر





تستقر أسعار الخضروات اليوم الجمعة 20-12-2019، واستقرت أسعار الفاكهة وتباينت الأسعار خلال الفترة الماضية بعد دخول الشتلة الشتوية للأسواق لتساهم في استقرار الأسعار وننشر فيما يلي أسعار اصناف الخضروات والفاكهة المختلفة في الاسواق اليوم.









أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور اليوم





يتباين سعر كيلو البرتقال البلدى في الأسواق ما بين 2-5 جنيهات، فيما سجلت أسعار الرمان بين 3-6 جنيهات، وسجل سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، بينما سجل سعر العنب الرومى الأحمر 5_7 جنيهات، وسجل سعر البلح الرملى 5-8 جنيهات، بينما سجل سعر البلح السلمى 15 جنيها، واستقر سجل سعر البلح البارحى سجل 20 جنيها، وسجل سعر البلح سمانى 3-5 جنيهات، كما سجل سعر البلح الزغلول 3-7 جنيها، فيما سجل سعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات، وسجل سعر البرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو، بينما سجل سعر اليوسفى عند 5 جنيها، وسجلت أسعار الجوافة بين 2_4 جنيهات، بينما سجل سعر الرمان 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو البلح 8 جنيهات، فيما سجل سعر كيلو القشطة 80 جنيها.









أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

تباينت أسعار الطماطم في الأسوارق لتتراوح ما بين 1.5-3.5 جنيه، وتراوحت أسعار البطاطس بين 3-6.5 جنيه،وتراوحت أسعار الفاصوليا ما بين 4-6 مقابل 5-7جنيهات، وتراوح سعر كيلو البصل 5-7 جنيهات، وتراوحت أسعار الباذنجان البلدى بين 2-3 جنيهات، والباذنجان الرومى تراوح سعر الكيلو ما بين 2-3 جنيهات، بينما تراوح سعر الكوسة 5-8جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار تراوح ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر القلقاس 4-7 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الثوم ما بين 7-11 جنيها، وتراوحت الملوخية ما بين 2-3 جنيهات، وتراوح سعر البسلة ما بين 14-20 جنيها، وسجل سعر الخيار الصوب من 4 – 7 جنيها، فيما سجل سعر الجزر ما بين 3 – 7 جنيه، وسجل سعر كيلو الليمون البلدى من 7 - 11 جنيهاً .