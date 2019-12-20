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«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الزمالك يلا شوت ماتش الزمالك

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:08 ص
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بوابة الفجر
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لايف مباراة الزمالك وسموحة مباشر، حيث يدخل فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق سموحة، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الزمالك في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الزمالك في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.


ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الزمالك في الفترة الماضية، نجح فريق الزمالك في تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الزمالك سبعة أهداف في مرماه.


ويدخل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: محمد عواد / حازم إمام / محمد عبد الغني / محمود علاء / محمد عبد الشافي / طارق حامد / فرجاني ساسي / أشرف بنشرقي / يوسف أوباما / محمد أوناجم / مصطفى محمد.

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