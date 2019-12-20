يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم الجمعة 20 -12 -2019

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد سموحة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر، وسوف يدخل فريق سموحة مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الزمالك، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق سموحة في تحقيق الانتصار في 3 مباريات، بينما سقط فريق سموحة في فخ التعادل في مباراتين فقط لا غير.