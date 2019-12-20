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طرح اللقطات الأولى من الجزء الثاني لفيلم A Quiet Place

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:59 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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طرح الممثل والمخرج جون كرازينسكي اللقطات الأولى من الجزء الثاني المنتظر لفيلم الرعب الشهير A Quiet Place.

ونقلت صحيفة ديلي ميل اللقطات التي ظهرت بها النجمة إيميلي بلنت زوجة المخرج والممثل جون كرازينسكي، الذي جسد دور البطولة في الجزء الأول الذي انتهى بوفاته.

وتدور أحداث الفيلم، حول قصة اجتياح العالم لكائنات وحشية قاتلة ترى عبر الصوت، وتتبع أدق الأصوات وتتصيد البشر والفرائس عبر أصواتهم لقتلهم.

وكانت إيملي تجسد شخصية زوجة جون كرازينسكي في الجزء الأول، ومعها طفل وطفلة هم ابنائهم، وتدور القصة حول كفاحهم للبقاء في ظل وجود هذه الوحوش.

ومن المنتظر أن يطرح كرازينسكي الإعلان الترويجي الأول للفيلم، في ليلة رأس السنة نهاية عام 2019 الجاري.
طرح اللقطات الأولى من الجزء الثاني لفيلم A Quiet Place
طرح اللقطات الأولى من الجزء الثاني لفيلم A Quiet Place
طرح اللقطات الأولى من الجزء الثاني لفيلم A Quiet Place
طرح اللقطات الأولى من الجزء الثاني لفيلم A Quiet Place
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