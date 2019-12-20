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بيونسيه تجري تجلسة تصوير جديدة بإطلالة Kujta & Meri

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:03 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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استغلت النجمة الكبيرة بيونسيه إطلالته التي حضرت بها حفل عيد ميلاد المغني والمنتج الشهير بف دادي، لتجري جلسة تصوير جديدة بهذه الإطلالة الجذابة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطات التي نشرتها بيونسيه لنفسها بهذه الإطلالة على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور أنستجرام.

وحرصت المغنية الشهيرة بيونسيه وزوجها مغني الراب جاي زي، على الحضور لحفل عيد ميلاد صديقهم المقرب، المنتج ومغني الراب الشهير "بف دادي".

ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من مشاركة بيونسيه وجاي زي بحفل عيد الميلاد، الذي احتضنه منزل بف دادي بمدينة لوس أنجلوس والذي تصل تكلفته لـ 40 مليون دولار.

وقالت الصحيفة أن بيونسيه ظهرت بإطلالة سوداء أنيقة، توحي بإطلالاتها في مواسم حفلات الجوائز الكبرى، وهي شبيهة بتصميم إطلالة من ماركة "أوسكار دي لارنتا".

وكان من ضمن الحاضرين للحفل من مشاهير هوليوود، كل من كيم كارداشيان وشقيقاتها كايلي وكيندال وكلوي.
وعرف شون كومز باسم شهرته في عالم الموسيقى والراب "بف دادي"، وهو مغني راب ومنتج فني معروف معروف بهذا المجال من أواخر فترة التسعينيات.

وولد عام 1969 في حي هارليم في مدينة نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية، وأسس "دادي" شركته الخاصة للإنتاج الموسيقي Bad Boy Entertainment في عام 1993، اشتهر ديدي بصداقته لبيجي، الذي بدوره اشتهر بعدائه لنجم الراب الراحل توباك، الذي أغتيل عام 1996، وقيل انه قتل على يد نوتوريوس بيجي نفسه، الذي اغتيل هو الأخر عام 1997.

وتبع بف دادي نظام طرح الأغاني بطريقة السينجل، منفردة على حساب طرحه لألبومات كاملة، فكان يصدر الكثير من الأغاني وقليل من الألبومات، ولم يكن يعتمد على صناعة الموسيقى كمصدر رزق رئيسي، حيث كان من أثرياء نيويورك، وانخرط بعالم صناعة الموسيقى للمتعة فقط على حد ذكره سابقا.

وقام بف دادي، بتغيير اسم شهرته في عالم الموسيقى والغناء ثلاث مرات بدأها بــ Puff Diddy ثم P.Diddy ثم Diddy ثم Diddy Dirty Money.
بيونسيه تجري تجلسة تصوير جديدة بإطلالة Kujta & Meri
بيونسيه تجري تجلسة تصوير جديدة بإطلالة Kujta & Meri
بيونسيه تجري تجلسة تصوير جديدة بإطلالة Kujta & Meri
بيونسيه تجري تجلسة تصوير جديدة بإطلالة Kujta & Meri
بيونسيه تجري تجلسة تصوير جديدة بإطلالة Kujta & Meri
بيونسيه تجري تجلسة تصوير جديدة بإطلالة Kujta & Meri
بيونسيه تجري تجلسة تصوير جديدة بإطلالة Kujta & Meri
بيونسيه تجري تجلسة تصوير جديدة بإطلالة Kujta & Meri
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