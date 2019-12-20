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مفاجأة.. نجم الزمالك يقترب من الدوري السعودي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:59 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي أهلي جدة السعودي بالتعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول بالزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


ويسعي نادي أهلي جدة السعودي للحصول على خدمات محمود علاء مدافع الزمالك ومنتخب مصر في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بناءا على رغبة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأهلاوي والذي يعرف امكانيات اللاعب جيدًا بحكم عمله السابق كمدرب للفريق الأبيض.


وتجري حاليا اتصالات بين إدارة أهلي جدة ومسئولو الزمالك لبحث حسم صفقة "علاء" في الفترة المقبلة.


الزمالك يخشي تكرار سيناريو "كهربا":

ويخشي الزمالك من أن يكون انتقال محمود علاء إلي اهلي جدة مجرد محطة لعودته للدوري المصري في المستقبل عبر بوابة النادي الأهلي المصري، كما فعل زميله السابق محمود عبد المنعم كهربا.


وكان "كهربا" قد رحل عن الزمالك الصيف الماضي بشكل مفاجئ وانتقل لصفوف نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، قبل اعلان عودته مجددًا في فترة الانتقالات الحالية والانضمام لصفوف النادي الأهلي.


ويحاول مسئولو القلعة البيضاء عرقة انتقال محمود علاء للدوري السعودي خوفًا من عودته للغريم التقليدي الأهلي في المستقبل، خاصة وأن هناك العديد من الصفقات حصل عليها الأهلي بهذه الطريقة خلال السنوات الماضية
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