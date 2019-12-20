المؤسس عثمان HD | عرض قيامة عثمان 5 إعادة الحلقة الخامسة مشاحنات المؤسس وعمه عبر موقع النور و ATV والفجر





عرض قيامة عثمان 5 يترقب عشاق المسلسل التركي التاريخي قيامة عثمان،الذي يسرد تفاصيل وأحداث تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان بن أرطغرل، حيث يستعد عشاقه بالإستمتاع بالحلقة الخامسة من مسلسل المؤسس عثمان، والذي يعرض اليوم على قناة atv التركية، بعد أن شهدت تسريبات أحداث الحلقة الخامسة عبر الإعلان التشويقي للمسلسل التركي التاريخي.





الحلقة الخامسة من قيامة عثمان

ينتظر الملايين أحداث الحلقة الخامسة من قيامة عثمان، بعد التطورت التي وقعت في الحلقة السابقة، وخاصًا بعد نجاح عثمان في الوصول إلى بالا هاتون ابنة الشيخ أديب، لكتمل أحداث اليوم بالحلقة الخامسة بالإثارة بعد خطة عثمان في السيطرة على صوفيا، وعلاج بالا هاتون، كما تشهد الحلقة الخامسة مشاحنات بين المؤسس عثمان وعمه، وينذره عثمان بعدم الوقوف في طريقه.





موعد عرض قيامة عثمان

نحن على موعد اليوم مع الحلقة الخامسة من مسلسل المؤسس عثمان، والذي يعتبر من أشهر الدراما التاريخية التي يترقبها الجميع في كافة أرجاء الوطن العربي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “أرطغرل” على مدار 5أعوام تابع من خلالها المشاهدون أحداث المسلسل التاريخي، حيث يترقب متابعي قيامة عثمان، معرفة ما سوف يقوم به المؤسس عثمان ليستطيع تحقيق حلم والده، في تكوين الدولة الإسلامية العثمانية.





الحلقة الخامسة المؤسس عثمان





عرض قيامة عثمان 5 عرض قيامة عثمان 5

عرض قيامة عثمان 5

ويعد مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات التي يتابعها الملايين من جميع أنحاء الوطن العربي، ويلتف حوله عشاق المسلسلات التركية من جميع الأعمار بعد أن حقق نجاحا منذ بدايته، ليصبح من أشهر المسلسلات التاريخية التي تعرض عبر شاشات الفضائيات في الفترة الحالية، ليكمل نجاح مسلسل قيامة أرطغرل التي أستمرت طوال خمسة أعوام.





عرض قيامة عثمان 5 عرض قيامة عثمان 5





القنوات الناقلة

سوف تذاع اليوم الأربعاء الحلقة الخامسة من مسلسل المؤسس عثمان عبر قناة atv التركية في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت جمهورية مصر العريية، كما سيقوم موقع قصة عشق، وموقع النور الإلكتروني، بعرض الحلقة مترجمة للغة العربية عقب انتهاء عرضها مباشرة على القناة التركية.





كما يمكنكم متابعة المسلسل المؤسس عثمان على بعض القنوات الأخرى الناقلة للمسلسل مثل قناة الفجر، دعوة، والوطن واليرموك، غدًا الخميس ويعاد في يوم الجمعة من كل أسبوع.





مشاهدة مسلسل قيامة عثمان 5