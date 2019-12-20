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تقارير.. الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2019

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:57 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجرت تقارير صحفية جزائرية، مفاجأة مدوية، بعدما أكدت أن النجم السنغالى ساديو مانى مهاجم ليفربول الإنجليزي سوف يتوج بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019، على حساب الثنائى المصرى محمد صلاح نجم الريدز، والجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

وذكرت صحيفة ‘‘DZ Football‘‘ الجزائرية، أن مانى حصل على أعلى نسبة تصويت ليحتل المرتبة الأولى في جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019، بينما جاء الجزائري رياض محرز فى المركز الثانى، وحل المصري محمد صلاح ثالثًا.

وتابعت الصحيفة، أن ماني احتل المرتبة الأولى بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي مع ليفربول عن الموسم الماضي، بالإضافة إلى إحرازه الميدالية الفضية بكأس الأمم الأفريقية 2019 مع السنغال.

وواصلت الصحيفة، أن محرز جاء ثانيا رغم فوزه بكأس الأمم الأفريقية مع الجزائر بالإضافة إلى فوزه بأربعة ألقاب مع مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا.

أما الفرعون المصري فجاء في المركز الثالث، حيث فاز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي مع ليفربول، ولكنه خرج مع المنتخب المصري من دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية، لكنه كان جزءًا كبيرًا من موسم ليفربول في أوروبا.

الجدير بالذكر، أن محمد صلاح توج فى آخر عامين بالجائزة على حساب كل من مانى وأوباميانج، وسيتم الإعلان عن النتيجة النهائية في بداية شهر يناير في القاهرة.
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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ساديو ماني رياض محرز أخبار الرياضة

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