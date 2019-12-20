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موقع "توك سبورت" يفجر مفاجأة في توقعات دوري أبطال أوروبا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:55 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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كشف موقع "توك سبورت" عن استخدامه جهاز "كمبيوتر خارق" لتوقع نتائج مواجهات دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا والمحدد لها في فبراير ومارس المقبلين، كما توقع الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية بالبطولة الأوروبية.


وتوقع "الكمبيوتر الخارق" كما أطلق عليه موقع "توك سبورت" تأهل فريق أتليتكو مدريد إلي دور الثمانية على حساب حامل اللقب فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح.


كما تضمنت توقعات الكمبيوتر الخارق، تأهل فريق مانشستر سيتي إلي ربع نهائي دوري الأبطال على حساب فريق ريال مدريد، حيث توقع انتهاء لقاء الذهاب في "مدريد" بالتعادل 1-1، بينما سينتهي لقاء الإياب فوز السيتي 3-1.


وتوقع ايضًا تأهل باريس سان جيرمان على حساب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، بعد فوز الفريق الباريسي ذهابا وايابا بنتيجة واحدة 2-1.


بينما وجه الموقع الشهير صدمة قوية لعشاق الكرة الانجليزية بعدما توقع خروج فريقي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير رفقة فريق ليفربول من دور الـ16 للبطولة. 


ويلتقي فريق توتنهام مع لايبزيج الألماني، بينما يواجه تشيلسي فريق بايرن ميونيخ.
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