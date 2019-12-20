سمير نصري يصدم محمد صلاح

يري الفرنسي سمير نصري، لاعب أندرلخت البلجيكي، ونجم مانشستر سيتي السابق، أن الجزائري رياض محرز نجم السيتي الحالي، هو أفضل لاعب عربي حاليًا من وجهة نظره، بفضل ما يقدمه من مستوي رائع رفقة فريقه ومنتخب بلاده.





وقال "نصري" في تصريحات لقناة "الكاس" القطرية: " رياض محرز الأفضل عربيًا حاليًا".





وأضاف: "أفضل اللعب بجوار رياض محرز عن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، لأن "محرز" جزائري ولاعب جماعي تعجبني طريقة لعبه كثيرًا، وهو يسعي دائمًا للتعاون مع زملائه داخل الملعب".





وأضاف: " محمد صلاح لاعب فردي، يسعى لإحراز الأهداف فقط"، مؤكدًا أنه لا يقصد أن صلاح "أنانيًا" ولكنه يبحث دائمًا عن تسجيل الأهداف وتحقيق الأرقام بعسك نجم منتخب الجزائر.





ويتنافس محمد صلاح مع الجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو ماني على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا بالعام الحالي، والتي سيتم الكشف عن الفائز بها الشهر المقبل.





وكانت تقارير صحفية أكدت اقتراب السنغالي ساديو ماني من التتويج بجائزة الأفضل في إفريقيا هذا العام، بينما سيحل رياض محرز بالمركز الثاني، ومحمد صلاح سوف يحتل المركز الثالث.