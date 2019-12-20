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ريفالدو يكشف عن اللاعب القادر على تعويض ميسي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:49 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف النجم البرازيلي السابق ريفالدو عن اللاعب الذى بإمكانه أن يعوض النجم الأرجنتينى وقائد برشلونة الإسبانى ليونيل ميسي عندما يقرر إعتزال كرة القدم نهائيًا.


ووقال الأسطورة البرازيلية ريفالدو، خلال تصريحات لصحيفة "إكسبريس" البريطانية : " ليونيل ميسي لن يستمر إلى الأبد، ففي يوم من الأيام سيصل إلى مباراته الأخيرة، ويغادر كرة القدم".


و أضاف : "هناك لاعب واحد فقط قادر على تعويض ميسي، وهو نيمار نجم باريس سان جيرمان".


وأختتم حديثه، قائلاً :" نيمار كان مخطئا في مغادرة برشلونة، لكنه سيكون قادرا على إحداث الفارق، مثلما يفعل ميسي الآن مع برشلونة".


ويشار أن نيمار غادر برشلونة عام 2017 بشكل مفاجئ بعد أن إستغل الشرط الجزائي بدفع 222 مليون يورو وحاول برشلونة الإسبانى شراء اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية ولكن رفض فريق باريس سان جيرمان رحيل اللاعب.
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