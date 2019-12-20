ريفالدو يكشف عن اللاعب القادر على تعويض ميسي

كشف النجم البرازيلي السابق ريفالدو عن اللاعب الذى بإمكانه أن يعوض النجم الأرجنتينى وقائد برشلونة الإسبانى ليونيل ميسي عندما يقرر إعتزال كرة القدم نهائيًا.





ووقال الأسطورة البرازيلية ريفالدو، خلال تصريحات لصحيفة "إكسبريس" البريطانية : " ليونيل ميسي لن ي ستمر إلى الأبد، ففي يوم من الأيام سيصل إلى مباراته الأخيرة، ويغادر كرة القدم".





و أضاف : "هناك لاعب واحد فقط قادر على تعويض ميسي، وهو نيمار نجم باريس سان جيرمان".





وأختتم حديثه، قائلاً :" نيمار كان مخطئا في مغادرة برشلونة، لكنه سيكون قادرا على إحداث الفارق، مثلما يفعل ميسي الآن مع برشلونة".