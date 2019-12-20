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مصير نجم برشلونة يُحسم خلال ساعات

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:42 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة الإسبانى سيحسم موقف لاعب الوسط من البقاء أو الرحيل خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة بعدما طالب وكيل اللاعب بحسم أمر موكله.


وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادى برشلونة الإسبانى سيحسم مصير لاعب الوسط التشيلي للفريق أرتورو فيدال من البقاء في صفوف برشلونة أم سيرحل فى حال وصول عرض قوي له خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.


وأشارت الصحيفة أن فرناندو فيليسفيتش وكيل اللاعب حضر لقاء برشلونة وريال مدريد بالأمس فى ملعب كامب نو فى اللقاء الذى انتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف من أجل الحديث مع مسؤولي برشلونة عن مستقبل اللاعب.


ويري فيدال اللعب بشكل أساسي مع برشلونة بعدما كان يشارك أساسيا مع يوفنتوس وبايرن ميونخ خلال تواجده بهم ولكن بعد الإنتقال لبرشلونة أصبحت مشاركته بشكل أساسي صعبة بسبب الإعتماد على اللاعب الهولندى فرانك دى يونج.


ويتمسك فريق إنتر ميلان ومدربه الإيطالي أنطونيو كونتي في التدخل لضم فيدال في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وعلى الرغم من اهتمام إنتر، إلا أن برشلونة لن يسمح للاعب بالرحيل، إلا إذا تلقى عرضًا ماليًا كبيرًا.
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