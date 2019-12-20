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برشلونة يبدأ مشوار التجديد مع ميسي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:36 ص
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بوابة الفجر
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بدأت إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوزيه ماريا بارتوميو أولي الخطوات نحو تجديد عقد نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي مع البلوجرانا.


وينتهي عقد ميسي بنهاية عام 2021، وتطمح إدارة النادي الكتالوني في تمديد عقد ميسي لأطول فترة ممكة، والإبقاء على البرغوث حتى إعتزاله.


وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن إدارة برشلونة ستقوم بتجديد عقد ميسي حتى عام 2023، حيث سيكون آخر عقد لميسي مع برشلونة في مسيرته.


وأضافت الموندو، أن برشلونة سيبدأ التفاوض مع والد ميسي ووكيل أعماله خورجي ميسي، من أجل الإتفاق على بنود العقد الجديد له.


وسيلغ ميسي عامه الرابع والثلاثين بنهاية عقده الحالي مع برشلونة والذي ينتهي عام 2021، وتريد إدارة النادي الكتالوني في الإستفادة من خدماته بأطول فترة ممكنة، وبالتالي سيصبح في عامه السادس والثلاثين، إذا قام بتمديد التعاقد حتى عام 2023.


وأشارت تقارير عديدة في وقت سابق بوجود بند في عقد ميسي الحالي، يتيح له الإنتقال لناد كبير في عام 2022 إذا أراد ذلك، بيد أن ميسي أعلن في أكثر من مناسبة عن رغبته في البقاء مع برشلونة حتى الإعتزال.


وشارك ميسي مع برشلونة في لقاء الكلاسيكو مساء أمس الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري الإسباني بملعب كامب نو، والذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.
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