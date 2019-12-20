الصين تقوم بحذف اسم أوزيل من إحدى الألعاب الإلكترونية





ولم يعلق نادي أرسنال على رسالة أوزيل، بينما قررت الحكومة الصينية منع بث مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي في الصين، كرد على رسالة أوزيل.





وتواجه الصين إنتقادات عديدة بشأن احتجاز مئات الآلاف من المسلمين في معسكرات بشينج يانج، حيث تؤكد الحكومة الصينية أنها تعيد تأهيلهم سياسياً.