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الصين تقوم بحذف اسم أوزيل من إحدى الألعاب الإلكترونية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:33 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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قامت إحدى الشركات الصينية، بحذف إسم النجم الألماني ونجم نادي أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل من إحدى الألعاب الإلكترونية المتدولة في الصين.


ورفعت شركة نت إيز الصينية إسم الدولي الألماني من لعبة "بي إي إس" (برو إيفوليوشن سوكر PES ) الشهيرة، وذلك في أعقاب هجومه الشديد على الحكومة الصينية منذ أيام.


ولم تقم شركة كونامي اليابانية التي تقوم بتطوير اللعبة بالرد على موقف الشركة الصينية بحذف أوزيل من اللعبة، ورفضت اللعبة التعليق على السؤال الموجه لها من قبل وكالة فرانس برس الإخبارية الفرنسية.


وذكرت شركة نت إيز في بيان لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، أن رسالة أوزيل سببت الأذى لمشاعر الصينيين، وأنها تعدت على الروح الرياضية.


وهاجم أوزيل بضراوة، الحكومة الصينية، التي تمارس انتهاكات شديدة بحق الأقلية المسلمة في الصين "الإيجور" والمتواجدة في إقليم شينج يانج الصيني.


واتهم أوزيل في رسالته التي نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، الحكومات المسلمة والأمم المتحدة بالتخاذل حول ممارسات الصين بحق الإيجور.


ولم يعلق نادي أرسنال على رسالة أوزيل، بينما قررت الحكومة الصينية منع بث مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي في الصين، كرد على رسالة أوزيل.


وتواجه الصين إنتقادات عديدة بشأن احتجاز مئات الآلاف من المسلمين في معسكرات بشينج يانج، حيث تؤكد الحكومة الصينية أنها تعيد تأهيلهم سياسياً.


بينما يرى المنتقدون أن الصين تحاول طمس الهوية الدينية للمحتجزين المسلمين، وتمارس ضدهم الكثير من التجاوزات.
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