Advertisements
Advertisements
Advertisements

مارادونا يصدم ميسي وجماهير برشلونة بتصريح مثير

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:27 ص
Advertisements
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
Advertisements
وجه النجم الأرجنتيني الكبير وأيقونة كرة القدم العالمية لويس أرماندو مارادونا تصريحاً صادماً لمواطنة وأسطورة نادي برشلونة ليونيل ميسي.


ويرى مارادونا أن نجم ريال مدريد القديم ألفريدو دي ستيفانو هو أفضل لاعب في التاريخ، متجاهلاً نجم برشلونة ليونيل ميسي.


وأدلى مارادونا بتصريحات تليفزيونية قائلاً: " دي ستيفانو هو أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، لقد تفوق على جميع اللاعبين وأنا منهم".


وتابع: "بالنسبة لي لقد تفوقت على بيليه، ووضح ذلك في ريو دي جانيرو، لكن بيليه لم يقدم الإشادة لدي ستيفانو، مع أنه يعد أسطورة من أساطير كرة القدم".


وساهم مارادونا في الحصول على بطولة كأس العالم مع منتخب الأرجنتين عام 1986 في المكسيك، ولهذا السبب تفضله جماهير الأرجنتين على ليونيل ميسي نجم برشلونة، الذي وبالرغم من نجاحاته الكبيرة مع برشلونة، إلا أنه يمتلك سجل ضعيف جداً مع منتخب التانجو.


وتوج ميسي منذ أيام قليلة بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، ليحصل على الجائزة للمرة السادسة متفوقاً على البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويعد دي ستيفانو أحد أهم الأساطير نادي ريال مدريد عبر التاريخ، حيث قاد الريال للحصول على ما مجموعه 15 لقياً، من ضمنها 5 ألقاب متتالية لبطولة دوري أبطال أوروبا، وحصد جائزة الكرة الذهبية مرتين عامي 1957 و 1969.
Advertisements

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة ربيعة

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة وفاء عامر

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يعلق على تسريب العقود

منذ حوالي 14 ساعة

كورة لايف MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الزمالك Zamalek TV

الآن

عاجل.. الجيش الليبي يعلن تدمير مخازن أسلحة تركية

منذ أقل من ساعتين

خبر سار من وزارة العدل بشأن مكاتب الطب الشرعي

منذ ساعة و 22 دقيقة

آس تكشف مفاجأة صادمة عقب مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

منذ يوم

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 23 ساعة

ضربة جديدة.. إصابة قوية لنجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

"خليها تصدي" تزف خبر سار بشأن أسعار السيارات في 2020

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي| مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم 19-12-2019 يلا شوت بلس في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 13 ساعة

الموت يفجع الإعلامي محمد الغيطي.. تعرف على التفاصيل (فيديو)

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:37 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

06:45 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

10:03 م

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

10:21 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status