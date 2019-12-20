نجمة Little Women تزين غلاف مجلة ES Magazine



ونقلت صحيفة ديلي ميل غلاف المجلة، وعدد من جلسات التصوير التي أجرتها فلورنسا للعدد، احتفالا بترشحها لجائزة أفضل فنانة صاعدة من جوائز نقابة ممثلي الشاشة.



وذلك عن دورها الذي تجسده في فيلم Little Women مع عدد كبير من نجوم ونجمات السينما، أبرزهن سيرشا رونان وإيما واتسون.



وتجسد النجمة إيما واتسون في فيلم Little Women شخصية باسم "ميج"، ويشارك في بطولته الفنان الشاب تيموثي شالاميت الذي يجسد بالفيلم شخصية باسم "لوري"، وكذلك النجمة سيرشا رونان التي تجسد بالفيلم شخصية باسم "جو مارش"، والنجمة الكبيرة ميريل ستريب تجسد بالفيلم شخصية باسم "العمة مارش"، والفنانة الشابة "إيليزا سكانلن" التي تجسد شخصية باسم "بيث مارش".



ويعتبر الفيلم قصة مستوحاة من رواية طرحت في عام 1869 تحمل العنوان نفسه Little Women او المرأة الصغيرة، وهي واحدة من روايات الكاتبة "لويزا ماي ألكوت".



زينت النجمة الشابة فلورنسا بف غلاف مجلة ES Magazine في عددها الجديد المقرر صدوره لشهر يناير المقبل، وهي تعد المرة الأولى التي تظهر بها فلورنسا على غلاف مجلة شهيرة.