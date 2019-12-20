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هنري كافيل يحتفل بـ The Witcher في بولندا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:08 ص
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هنري كافيل
هنري كافيل
أحمد جمال أحمد
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احتفل النجم الكبير هنري كافيل، بالعرض الخاص لمسلسله الجديد The Witcher ببولندا، بعد احتفاله بالعرض منذ ايام قليلة بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ونقلت صحيفة ديلي ميل لقطات من العرض الخاص للمسلسل، الذي تنتجه شبكة نيتفليكس، وتستعد لطرحه على منصتها الإلكترونية نهاية الشهر الجاري.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن مسلسل The Witcher حصد العديد من ردود الفعل الإجابية من النقاد قبيل طرحه، وتلقي هنري كافيل العددي من عبارات الثناء على أداءه المميز.

وكان قد تجاوز الإعلان الدعائي لمسلسل الفنتازيا والدراما The Witcher أكثر من 14 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر القناة الرسمية لمنصة "Netflix"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ويعد مسلسل The Witcher من إنتاج أمريكي بولندي مشترك، من تأليف لورين شميت هيسريش، وهو مأخوذ من روايات الكاتب أندريه سابكوسكي، ومن المنتظر أن يعرض المسلسل في نهاية 2019.
هنري كافيل يحتفل بـ The Witcher في بولندا
هنري كافيل يحتفل بـ The Witcher في بولندا
هنري كافيل يحتفل بـ The Witcher في بولندا
هنري كافيل يحتفل بـ The Witcher في بولندا
هنري كافيل يحتفل بـ The Witcher في بولندا
هنري كافيل يحتفل بـ The Witcher في بولندا
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