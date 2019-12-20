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ثلاثة من عمالقة أوروبا يستهدفون ضم محمد صلاح

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:12 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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تقترب ثلاثة أندية من عمالقة قارة أوروبا من الدخول في صراع قوي للتعاقد مع المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


رحيل محمد صلاح عن ليفربول

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أنه من المحتمل أن يرحل محمد صلاح عن ليفربول في نهاية الموسم بنسبة كبيرة جدا.



الثلاثي المتصارع على ضم صلاح

وأكدت التقارير الصحفية أن كل من نادي يوفنتوس ونادي ريال مدريد ونادي برشلونة يرغبون في التعاقد مع محمد صلاح في الصيف القادم لتدعيم صفوفهم في الموسم الجديد.




ويحاول نادي ليفربول أخذ الاحتياط اللازمة تحسبا لرحيل نجوم الفريق أمثال صلاح وذلك عن طريق التعاقد مع بعض اللاعبين واستهداف بعض المواهب الأخرى لضمهم في الشتاء والصيف وبدأ النادي بالياباني تاكومي مينامينو مهاجم سالزبورج الذي ضمه الفريق بالفعل.


مشاركات محمد صلاح مع نادي ليفربول هذا الموسم

وقد شارك محمد صلاح في 23 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 13 هدف وصنع 5 أهداف آخرين.


ترتيب نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويتصدر نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

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