أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-12-2019

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعه 20-12-2019، في محلات الذهب بمصر، متأثرة بتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، وكسرة مستويات 16 جنيه هذا الأسبوع.





أسعار الذهب اليوم الجمعه 20-12-2019:

سجل سعر "عيار 21" نحو 659 جنيه للجرام، وبلغ سعر عيار "18 " نحو 564 جنيه للجرام الواحد، وبلغ سعر "عيار 24" نحو 752 جنيه للجرام، في حين حقق سعر الجنيه الذهب نحو 5264 جنيه.





اسعار الذهب تتراجع جنيه واحد الأمس الخميس :

وكانت اسعار الذهب المحلية شهدت تراجعات خلال تعاملات الأمس الخميس 19-12-2010 بقيمة جنيه واحد في الجرام؛ لتراجع الذي يشهدة سعر الدولار مقابل الجنيه في تلك الأيام متجاهلة الارتفاع الطفيف في سعر الذهب العالمي.





أسعار الذهب العالمية: