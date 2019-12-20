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أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-12-2019

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعه 20-12-2019، في محلات الذهب بمصر، متأثرة بتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، وكسرة مستويات 16 جنيه هذا الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم الجمعه 20-12-2019:
سجل سعر "عيار 21" نحو 659 جنيه للجرام،  وبلغ  سعر عيار "18 "  نحو 564 جنيه للجرام الواحد، وبلغ سعر "عيار 24"  نحو 752 جنيه للجرام، في حين حقق سعر الجنيه الذهب نحو 5264 جنيه.

اسعار الذهب تتراجع جنيه واحد الأمس الخميس :
وكانت اسعار الذهب المحلية شهدت تراجعات خلال تعاملات الأمس الخميس 19-12-2010 بقيمة جنيه واحد في الجرام؛ لتراجع الذي يشهدة سعر الدولار مقابل الجنيه في تلك الأيام متجاهلة الارتفاع الطفيف في سعر الذهب العالمي.

أسعار الذهب العالمية:
ومنذ انخفاض اسعار الدولار في السوق دون مستويات 16 جنيه وشهدت اسعار الذهب تراجعات في السوق المحلي مع استقرارها عالميا، وإن كانت قد  ارتفعت مؤخرا مع أنباء عن قيام   مجلس الشيوخ بخطوات بعزل الرئيس الأمريكي "ترامب" ليصعد في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ليسجل 1476.69 دولار للأوقية.
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