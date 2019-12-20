هذا الفيلم يحدث انقساما شديدا بين النقاد





نال الجزء التاسع والأخير من سلسلة أفلام "حرب النجوم"، آراء سلبية أكثر من أي فيلم في سلسلة أفلام حرب النجوم، حيث أحدث الفيلم انقسامات شديدة بين النقاد.





وفيلم "صعود سكايووكر"، الذي يبدأ عرضه في جميع أنحاء العالم، اليوم الخميس، هو التاسع والأخير في القصة التي بدأت عام 1977، عندما قدم المخرج جورج لوكاس بطلا من الفضاء يدعى "لوك سكايووكر" إلى جانب مجموعة مثيرة من الروبوتات والمخلوقات العجيبة، وفقا لوكالة رويترز.





وذكر آخرون أن المخرج نجح في مهمة صعبة، وهي إخراج نهاية لائقة للقصة التي اجتذبت أجيالا من المعجبين الشغوفين.



