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هذا الفيلم يحدث انقساما شديدا بين النقاد
الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:29 ص
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نال الجزء التاسع والأخير من سلسلة أفلام "حرب النجوم"، آراء سلبية أكثر من أي فيلم في سلسلة أفلام حرب النجوم، حيث أحدث الفيلم انقسامات شديدة بين النقاد.
وفيلم "صعود سكايووكر"، الذي يبدأ عرضه في جميع أنحاء العالم، اليوم الخميس، هو التاسع والأخير في القصة التي بدأت عام 1977، عندما قدم المخرج جورج لوكاس بطلا من الفضاء يدعى "لوك سكايووكر" إلى جانب مجموعة مثيرة من الروبوتات والمخلوقات العجيبة، وفقا لوكالة رويترز.
وذكر آخرون أن المخرج نجح في مهمة صعبة، وهي إخراج نهاية لائقة للقصة التي اجتذبت أجيالا من المعجبين الشغوفين.
وعلى موقع "روتن توماتوز" المعني بتجميع آراء النقاد، فقد كانت 57% فحسب من آراء 157 ناقدا إيجابية عن الفيلم، وهذا ثاني أسوأ أداء لفيلم من الأفلام التسعة بعد فيلم "تهديد الشبح" الذي حقق 53%.
وقال من أشادوا بالفيلم إنه نهاية مرضية للقصة المحبوبة، بينما أشار المنتقدون إلى أن الفيلم الذي أخرجه جي جي أبرامز، اختار الابتعاد عن المجازفات ليرضي محبي السلسلة.
ووصف جاك كويل من وكالة "أسوشيتيد برس" الفيلم بأنه "نهاية مفككة وسريعة الإيقاع، صنعت لإرضاء المعجبين وأعادت سرد كل ما جاء قبلها".
أما جستن تشانج من صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، فوصف الفيلم بأنه "فشل ملحمي".
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