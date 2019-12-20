عاجل.. الجيش الليبي يعلن تدمير مخازن أسلحة تركية

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بيانا، شديد اللهجة وجهت خلاله إنذارا للمليشيات المسلحة المسيطرة على مدينة طرابلس، وأعطتها مهلة لترك المدينة.





وأعلن البيان أن القوات الجوية قامت باستهداف العديد من الأهداف والمخازن التي تتضمن أسلحة تركية، وقد نتج عن ذلك "دمير كامل قدرات العدو في عدة مواقع عسكرية في مصراته ، ونتج عنها انفجارات متتالية دلت علي حجم المخزون العسكري التركي فيها وقد عادت مقاتلاتنا لقواعدها سالمة بحمد الله وشكره".





وأكد البيان أن "استهداف مصراتة سوف يتواصل يومياً دون انقطاع وبشكل مكثف لم يسبق له مثيل نهارًا وليلاً، إذا لم تسحب مصراتة مليشياتها من طرابلس وسرت خلال 3 أيام بحد أقصي تنتهي مدتها الساعة 12 مساء يوم الأحد، وفي حال ما تمت تلك الانسحابات فأن السلاح الجو العربي الليبي الذي رفع قدراته عدداً ونوعاً في شرق وغرب وجنوب البلاد يعلن ومن باب قوة إنه لن يتم استهداف المنسحبين من طرابلس وسرت إلى مصراتة لمدة 3 أيام فقط لا أكثر مع الاحتفاظ بحق استهداف أي معدات جديدة يتم نقلها لمصراتة وتخزينها فيها".



