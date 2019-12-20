بالأحضان والقبلات ميريام فارس تستقبل الشباب الفائز بمسابقة "حبيبي سعودي"

أوفت المطربة اللبنانية ميريام فارس، بوعدها باستقبال الفائزين في تحدي "حبيبي سعودي"، بالأحضان والقبلات.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر خلالها الشباب الفائز وهم فرحين جدًا للقائهم ميريام فارس.

كانت ميريام فارس، أحيت مساء أول أمس الأربعاء حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وشاركها في الحفل الفنان سعد المجرد، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.





وتألقت ميريام في الحفل بفستان طويل يتسم بوجود أكمام طويلة، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها ميك أب هادئ، فزادها ذلك جمالاً.