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تعرف على سر طريقة إحتفال رونالدو بالأهداف

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:13 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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حقق نادي يوفنتوس الإيطالي فوزاً هاماً على مضيفه سامبدرويا الإيطالي بهدفين مقابل هدف، في الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي، في المباراة التي شهدا ملعب لويجي فيراريس.


وسجل النجم الكبير كريستيانو رونالدو هدف يوفنتوس الأول بضربة رأسية من إرتفاع مذهل، حيث خطف هذا الهدف الأضواء خلال يوم أمس، وتفوق على مستوى وسائل التواصل الإجتماعي على مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة أمس.


وتحدث الدون رونالدو حول طريقة إحتفاله أمس لصيحفة ذا صن البريطانية قائلاً: " بدأ الإحتفال بالهدف على الطريقة الإسبانية، حينما قلت Siii - نعم بالإسبانية – وكنت أحتفل بهذا الشكل في ريال مدريد، أجمل الأشياء تلك التي تحدث بطريقة طبيعية".


وتابع: " وجدت جميع اللاعبين يقومون بهذا الإحتفال هنا في تورينو، كان الأمر طبيعياً بالنسبة لي، منذ أول هدف لي بدأت الإحتفال بهذه الطريقة".


وأضاف: "سجلت هدفاً في مرمى تشيلسي في الفترة التحضيرية قبل بدء الموسم في لوس أنجلوس في أميركا، قمت بالإحتفال بنفس الطريقة، ثم سألني الناس عن هذا، قلت لا أعرف".


ويحتل يوفنتوس المركز الأول في جدول الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، وسيواجه نادي لاتسيو مطلع الاسبوع المقبل في بطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم.
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