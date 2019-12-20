تعرف على سر طريقة إحتفال رونالدو بالأهداف





وتابع: " وجدت جميع اللاعبين يقومون بهذا الإحتفال هنا في تورينو، كان الأمر طبيعياً بالنسبة لي، منذ أول هدف لي بدأت الإحتفال بهذه الطريقة".





وأضاف: "سجلت هدفاً في مرمى تشيلسي في الفترة التحضيرية قبل بدء الموسم في لوس أنجلوس في أميركا، قمت بالإحتفال بنفس الطريقة، ثم سألني الناس عن هذا، قلت لا أعرف".