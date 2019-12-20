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البترول تزف بشرى سارة للمواطنين (فيديو)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:31 ص
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حمدي عبد العزيز
حمدي عبد العزيز
جرجس ميلاد
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زف حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، بشرى سارة للمواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة أعلنت اليوم، كشفا بتروليا جديد بالصحراء الغربية، والذي تم تحقيقه بواسطة شركة برج العرب.

وأكد "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، مساء الخميس، أن الكشف الجديد يحفز الشركات العالمية لتوسيع أعمالها، مضيفًا أن هذا الكشف جاء في إطار سياسة واستراتيجية وضعها وزير البترول لزيادة معدل الإنتاج.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، على أن منطقة الصحراء الغربية منطقة واعدة، ولم تبح بعد بكل أسرارها.

وأشار إلى أن الكشف الجديد تم وضعه على إنتاج اليوم بمعدل 7000 برميل زيت خام و10 ملايين قدم مكعب غاز.
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الكلمات المفتاحية

كشف بترولي جديد حمدي عبد العزيز البترول

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