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داعية: "شهادة امرأتان تعادل رجل" ليست إهانة للسيدات (فيديو)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:29 ص
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هبة عوف
هبة عوف
جرجس ميلاد
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قالت الدكتورة هبة عوف، الداعية الإسلامية، وأستاذة التفسير في جامعة الأزهر، إن الله رحيم بالمرأة مضيفة: "حتى في الشهادة ربنا مش بيترك المرأة لوحدها، وهذا ليس له علاقة بتوازن عقل المرأة".

وفسرت هبة عوف، خلال حوارها مع الشيخ خالد الجندي، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أسباب حكم الدين في أن "شهادة امرأتان تعادل شهادة رجل"، مؤكدة أنه ليس إهانة للمرأة كما يعتقد البعض، ولكنه إنصاف لها وتعلية من شأنها.

وأوضحت أستاذ التفسير في جامعة الأزهر، أن الأمانة والشهادة شيء صعب جدًا، وأن الله يجعل هذا الأمر بين امرأتين للتخفيف عن المرأة، وللمساعدة، متابعة: "ربنا بيخليهم يساعدوا بعض ويسندوا بعض".
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الكلمات المفتاحية

نصا خالد الجندي الدكتورة هبة عوف

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