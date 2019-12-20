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"اتجمعنا".. رسالة خير وسلام من وزارة الدفاع للأفارقة (فيديو)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:30 ص
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لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
الفجر
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نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع المصرية، على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، أغنية جديدة تحمل عنوان "اتجمعنا"، وتتناول العلاقة بين مصر والدول الأفريقية.

وتضمن الفيديو المصاحب للأغنية، بعض المشاهد التي تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومواطنين أفارقة، كما تضمنت مشاهد للعديد من الدول الأفريقية.

الأغنية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وتم أداؤها بأكثر من لغة، وهي من كلمات حسن محمد، وألحان شادي زيدان، وغناء شادي زيدان، ومنة فهمي، وتقول كلماتها: "أفريقيا فرحانة بولادها المخلصين ، قوتنا وحدتنا سوا متجمعين، كل العيون علينا باصة مركزين، ياويله اللي هيكون من المعتدين"، وتقول أيضا: راسمين طريق ماشيين في خطوات الصعود، وهدفنا خير، سلام يدوم لأبعد حدود".

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