أمير قطر يناقض نفسه في كوالالمبور (فيديو)



وقالت "إكسترا نيوز" إن أمير قطر استنكر دعم الإرهابيين خلال كلمته، إلا أنه على أرض الواقع تأوي بلاده إرهابيين ومطلوبين دوليين لتورطهم في عمليات إرهابية.



يشار إلى أن "تميم" قال خلال كلمته، إن مشروع المحاور عالميا يجعل البعض يتبنى مجرمي الحرب ممن ارتكبوا جرائم ضد شعوبهم بوصفهم حلفاء، فيما يحاربهم البعض الآخر، وقد تتبدد المواقف حسب تبدل المواقع والمصالح، مضيفا أنه يسود الكيل بمكيالين في حالة الميليشيات المسلحة التي ترتكب عمليات إرهابية، فالبعض ينسى بلاغته الكلامية في ضد الإرهاب والإرهابيين حين يتبنى مليشياته المسلحة تعمل خارج القانون المحلي والدولي، وترتكب جرائم ضد المدنيين.





بثت قناة "إكسترا نيوز"، الإخبارية، مقطع فيديو عنونته بـ"تميم يناقض نفسه في كوالالمبور"، أظهر جزءًا من كلمة أمير قطر، تميم بن حمد، التي ألقاها في قمة كوالالمبور الإسلامية، بمشاركة ممثلين عن 18 دولة.