باحث: قمة كوالالمبور ضمت داعمي الإرهاب وكلمة أمير قطر "نكتة"

أعرب أكرم خميس، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، عن استيائه من قمة "كوالالمبور" الإسلامية، مؤكدا أنها شهدت مشاركة بعض الأنظمة في العالم العربي تدعم العناصر المسلحة والإرهابيين.





وأضاف "خميس" خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، الخميس، إن كل ما قاله أمير قطر تميم بن حمد، في القمة يدخل في باب النكات، خاصة أن الدوحة تدعم الجماعات الإرهابية في مصر، وشاركت في تنفيذ ما يسمى بالفوضى الخلاقة في المنطقة.





وأشار إلى أن أمير قطر نفسه لا يصدق ما يقول، خاصة أن تاريخ قطر مع الجماعات الإرهابية موثق ومعروف للجميع، والعلاقة بين الدوحة والإرهاب وثيقة منذ تأسيس دويلة قطر.



