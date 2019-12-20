تعرف على تفاصيل برنامج وائل الإبراشي الجديد (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الإعلامي وائل الإبراشي، يستعد لتقديم برنامج "التاسعة مساء" في التليفزيون المصري، بدءا من يوم 29 ديسمبر الحالي، ويهدف هذا البرنامج الاستفادة من نشرة "التاسعة مسًاء".



وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن البرنامج سيتضمن نشرة إخبارية داخل البرنامج، وتم تجهيز ستوديو 10 لإطلاق البرنامج من خلاله.



وقدم "بكري"، التهنئة للإعلامي وائل الإبراشي، على هذه الخطوة الجديدة في التلفزيون المصري، متمنيا له المزيد من النجاح الفترة المقبلة.

