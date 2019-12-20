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تعرف على آخر نتائج عملية تحرير طرابلس (فيديو)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:18 ص
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الجيش الليبي
الجيش الليبي
جرجس ميلاد
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كشف العميد خالد المحجوب، المسؤول عن التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، نتائج العملية العسكرية التي يشنها الجيش الليبي بقيادة الفريق خليفة حفتر، مؤكدا أن القوات المسلحة الليبية لن تتراجع وستقاتل من أجل تحرير العاصمة الليبية من المليشيات.

وقال "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إنه إذا تدخلت تركيا فسيكون هناك شعب كامل يقاتل، وليس فقط الجيش الليبي.

وأوضح أن القوات المسلحة الليبية قامت الآن بتطويق مليشيات طرابلس بالكامل، ومن الممكن في أي لحظة القضاء على هذه المليشيات، مؤكدا أن الجيش الليبي الآن على بعد 4 كم من قلب العاصمة.

ولافت إلى أن الإرهابيين يقاومون الآن تحركات الجيش الليبي لأنهم ليس لهم أي ملاذ سوى الموت، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي في طريقه الآن إلى حسم الأمر كما أمر القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر.
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الكلمات المفتاحية

ليبيا طرابلس حفتر القوات المسلحة الليبية

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