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"المرشدين السياحيين": السيسي أوفى بوعودة في عودة السياحة البريطانية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:14 ص
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السياحة البريطانية
السياحة البريطانية
جرجس ميلاد
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علق حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، على عودة الرحلات البريطانية لشرم الشيخ بعد توقف أربع سنوات، إن بريطانيا قائدا للسياحة الأوروبية، وعودة السياحة البريطانية يفتح الأفق للطيران الأوروبي للعودة لشرم الشيخ.

وأضاف "النحلة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامجها "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ دليل على نجاح المنظومة المصرية ككل، وتتويج نشاط كل العاملين بقطاع السياحة طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو تأكيد بالدليل القاطع أن مصر بلد الأمن والأمان.

وأشار إلى أن القرار يؤكد وفاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة الأمن والأمان لمصر، موضحا أن كل جنسيات العالم أصبحت موجودة بمصر، معلقًا: "لم تخلو مصر الآن من أي جنسية من العالم".

وأوضح أنه تم فتح كل الأسواق السياحية، وتم تجهيزها بشكل جيد جدًا، مشيرا إلى أن أعداد السياح في مصر حاليًا أصبحت ممتازة، وتقترب من معدلات عام 2010، مؤكدا "لم تعود السياحة المصرية لولا جهود قطاعات الدولة بداية من رئاسة الجمهورية"
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الكلمات المفتاحية

مصر بريطانيا السائحين البريطانيين في مصر

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