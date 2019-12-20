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"أبل" تحضر مفاجأة لعشاق "جيمس بوند"

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:14 ص
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بوابة الفجر
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تحضر شركة "أبل" مفاجأة لكل عشاق أفلام العميل السري البريطاني "جيمس بوند".

وعقد مديرو "أبل" التنفيذيين اجتماعا مع شركة "مترو غولدوين ماير" صاحبة امتياز أفلام "جيمس بوند"، في مطلع العام الحالي، بغرض تعزيز خدمة "أبل" للبث الرقمي "أبل تي في بلس"، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

ولم تحدد الصحيفة مضمون الاجتماع الذي عقد بين مسؤولي شركتي "أبل" و"إم جي إم"، ولكن لفتت إلى أن المحادثات أولية ولم تبلغ مراحل متقدمة، وذلك نقلا عن مصادر مطلعة.

ورفضت "أبل" التعليق على طلب من وكالة رويترز بشأن المحادثات.

ويشارك في بطولة الفيلم، الممثل الأمريكي من أصول مصرية، رامي مالك، المشارك في بطولة الفيلم مخاطبا كريغ "هذا الفيلم مفعم بالمشاعر بشكل خاص ولن يُنسى خاصة وأنه فيلمك الأخير".

وأضاف "مالك": "أنت خالد مثل هذه الأفلام، قمنا بعمل رائع وكان رائعا لنا جميعا أن نعمل معك".

وصمت كريغ عندما سُئل عن شعوره‭‭ ‬‬بشأن ظهوره الأخير، لكنه قال عن عمله في الفيلم: "المفاجأة الأكبر كانت كم السعادة الذي شعرت به وفرصة العمل مع كل هؤلاء الرائعين".
وتضمن المقتطف الإعلاني للفيلم الذي أخرجه كاري فوكوناجا، العديد من المشاهد التي اشتهرت بها أفلام "جيمس بوند"، مثل مطاردات السيارات والانفجارات.

وكشف كذلك عن عميلة سرية جديدة للمخابرات البريطانية، وهي "الكابتن مارفل ستار"، التي تقوم بدورها الممثلة لاشانا لينش.

ويقول المنتجون إن الفيلم الجديد يحكي عن تقاعد "بوند" في جامايكا، بعد أن ترك الخدمة، إلى أن يطلب صديق قديم يعمل بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية مساعدته.


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الكلمات المفتاحية

منوعات جيمس بوند الفجر الفني افلام

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