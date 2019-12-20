الهلال يسعى لتحقيق انجاز جديد للكرة السعودية

يستعد الهلال لمواجهة نظيره مونتيري المكسيكي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بكأس العالم للأندية 2019.

الهلال يسعى للتتويج ببرونزية العالم، كأول فريق سعودي يحققها في مونديال الأندية، إذ أنه أكبر إنجاز تحقق هو المركز الرابع في عام 2005، بعد الخسارة أمام سابريسا الكوستاريكي بثلاثية مقابل هدفين.

الفريق السعودي سيكون ثالث فريق عربي يحقق البرونزية بعد الأهلي المصري في عام 2006، والسد القطري 2011.





جدير بالذكر أن الهلال خسر أمام نظيره فلامينجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، بينما سقط مونتيري المكسيكي أمام ليفربول الإنجليزي بثنائية في الدور نفسه.





ويقام اللقاء بين الهلال وال يوم السبت المقبل الموافق الحادي عشر من شهر ديسمبر، على أرضية ملعب خليفة الدولي، عند الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مصر، والثالثة والنصف بتوقيت السعودية.