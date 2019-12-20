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التشكيل المتوقع لنادي الهلال لمواجهة مونتيري المكسيكي
الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:47 ص
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محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة رازفان لوشيسكو المدير الفني، لخوض مباراة قوية مونتيري المكسيكي في نصف كأس العالم للأندية.
وتُختتم فعاليات البطولة، مساء غدٍ السبت بمواجهة ليفربول الإنجليزي وفلامينجو البرازيلي، في المباراة النهائية، والهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
ويلعب الهلال السعودي في هذا الدور، بعدما تلقى هزيمة من فلامنجو البرازيلي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، فيما يتواجد مونتيري المكسيكي بعد إخفاقه أمام ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد، بمباراة دور الأربعة.
موعد مباراة الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي بمونديال الأندية
وتُقام مباراة الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي، على ملعب خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
من المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوشيسكو ، بتشكيل مكون من:
حراسة المرمي: عبدالله المعيوف.
خط الدفاع: محمد البريك – جانج هيون سو – علي البلهي – ياسر الشهراني.
خط الوسط: كارلوس إدواردو – جوستافو كويلار – سيباستيان جيوفينكو – سالم الدوسري.
خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز – أندرية كاريل
وتُختتم فعاليات البطولة، مساء غدٍ السبت بمواجهة ليفربول الإنجليزي وفلامينجو البرازيلي، في المباراة النهائية، والهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
ويلعب الهلال السعودي في هذا الدور، بعدما تلقى هزيمة من فلامنجو البرازيلي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، فيما يتواجد مونتيري المكسيكي بعد إخفاقه أمام ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد، بمباراة دور الأربعة.
موعد مباراة الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي بمونديال الأندية
وتُقام مباراة الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي، على ملعب خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
من المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوشيسكو ، بتشكيل مكون من:
حراسة المرمي: عبدالله المعيوف.
خط الدفاع: محمد البريك – جانج هيون سو – علي البلهي – ياسر الشهراني.
خط الوسط: كارلوس إدواردو – جوستافو كويلار – سيباستيان جيوفينكو – سالم الدوسري.
خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز – أندرية كاريل
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