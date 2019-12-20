التشكيل المتوقع لنادي الهلال لمواجهة مونتيري المكسيكي

وتُختتم فعاليات البطولة، مساء غدٍ السبت بمواجهة ليفربول الإنجليزي وفلامينجو البرازيلي، في المباراة النهائية، والهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويلعب الهلال السعودي في هذا الدور، بعدما تلقى هزيمة من فلامنجو البرازيلي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، فيما يتواجد مونتيري المكسيكي بعد إخفاقه أمام ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد، بمباراة دور الأربعة.