Advertisements
Advertisements
Advertisements

التشكيل المتوقع لنادي الهلال لمواجهة مونتيري المكسيكي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:47 ص
Advertisements
الهلال
الهلال
محمد الصو
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة رازفان لوشيسكو المدير الفني، لخوض مباراة قوية مونتيري المكسيكي في نصف كأس العالم للأندية.


وتُختتم فعاليات البطولة، مساء غدٍ السبت بمواجهة ليفربول الإنجليزي وفلامينجو البرازيلي، في المباراة النهائية، والهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.


ويلعب الهلال السعودي في هذا الدور، بعدما تلقى هزيمة من فلامنجو البرازيلي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، فيما يتواجد مونتيري المكسيكي بعد إخفاقه أمام ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد، بمباراة دور الأربعة.


موعد مباراة الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي بمونديال الأندية

وتُقام مباراة الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي، على ملعب خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


من المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوشيسكو ، بتشكيل مكون من:


حراسة المرمي: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك – جانج هيون سو – علي البلهي – ياسر الشهراني.

خط الوسط: كارلوس إدواردو – جوستافو كويلار – سيباستيان جيوفينكو – سالم الدوسري.

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز – أندرية كاريل
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 19 ساعة

كورة لايف MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الزمالك Zamalek TV

الآن

مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر «الشوط الثاني»

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يعلق على تسريب العقود

منذ حوالي 11 ساعة

الموت يفجع الإعلامي محمد الغيطي.. تعرف على التفاصيل (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة وفاء عامر

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

آس تكشف مفاجأة صادمة عقب مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

منذ يوم

"خليها تصدي" تزف خبر سار بشأن أسعار السيارات في 2020

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة الأهلي اليوم ضد الإسماعيلي بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي بدون تقطيع ON Watch

منذ حوالي 9 ساعات

كورة star يلا كورة مشاهدة مباراة الاهلي والإسماعيلي بث مباشر yalla shoot كورة لايف الاهلي ضد الاسماعيلي كورة لايف يوتيوب

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة مباراة الأهلي| مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم 19-12-2019 يلا شوت بلس في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 10 ساعة

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة ربيعة

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:37 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

06:45 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

10:03 م

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

10:21 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status