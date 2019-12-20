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تكريم عمرو سعد عن "بركة" في حفل "النايل دراما" (صورة)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:28 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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كرم الإعلامي حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام النجم عمرو سعد، وأهداه جائزة هذا العام عن أدائه المتميز في مسلسل "بركة ".


الحفل تقيمه سنويا قناة نايل سينما وقطاع القنوات المتخصصة للنجوم المتميزين في الدراما المصرية.


وحضر الحفل عدد كبير من النجوم والاعلاميين وروساء القنوات الفضائية.


الجدير بالذكر أن عمرو تعاقد مع سارة الطباخ، لإدارة أعماله خلال الفترة المقبلة، فيما أكدت سارة، من جانبها أن عمرو سعد يمثل نقلة كبيرة لشركتها لما يتمتع به من موهبة خاصة جعلته واحدا من اهم نجوم الفن العربي.


وأضافت هناك العديد من المفاجآت خلال الأيام القليلة المقبلة سوف تعلن عنها في إطار سعيها لضم نجوم سوبر ستار للشركة لتحقيق نجاحات غير مسبوقة.

تكريم عمرو سعد عن "بركة" في حفل "النايل دراما" (صورة)
تكريم عمرو سعد عن "بركة" في حفل "النايل دراما" (صورة)
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الكلمات المفتاحية

منوعات عمرو سعد حفل بركة الفجر الفني

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