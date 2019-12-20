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تقدم جديد.. الجيش الليبي يدخل أكبر أحياء طرابلس

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:22 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي، من دخول  محور أبو سليم، أكبر أحياء العاصمة طرابلس والذي يعتبر أقربها إلى قلب العاصمةـ واستطاع السيطرة على بعض مناطق وسط العاصمة، مثل منطقة جوازات صلاح الدين والإشارة الضوئية.

هذا، ودخل الجيش الليبي في اشتباكات عنيفة في محور وادى الربيع جنوب طرابلس، وسيطر الجيش الليبى على آخر نقطة فى هذا المحور.

في سياق آخر، أعلنت صفحة رئاسة أركان القوات الجوية الليبية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ارتفاع عدد الغارات الجوية التي شنتها على العاصمة طرابلس إلى 15 غارة.

وشن سلاح الجو الليبي، قبل قليل، العديد من الغارات الجوية على مواقع المليشيات في مدينة مصراتة غربي العاصمة الليبية طرابلس.

وأفادت "سكاي نيوز عربية"، أن سلاح الجو الليبي، شن 14 غارة جوية على مواقع الميليشيات في مدينة مصراته غربي ليبيا.

وفيما بعد أعلنت القوات الجوية ارتفاعها إلى 15 غارة.
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الكلمات المفتاحية

طرابلس العاصمة الجيش الليبي أخبار

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