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كل ما تريد معرفته عن مباراة فيورنتينا ضد روما في الدوري الإيطالي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:11 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يحل نادي روما الإيطالي ضيفاً على ملعب أرتيميو فرانكي بمدينة فرينسي الإيطالية اليوم الجمعة 20 ديسمبر، لمواجهة نادي فيورنتينا الإيطالي، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي.


ويطمع نادي روما بقيادة مدربه البرازيلي باولو فونسيكا لمواصلة الإنتصارات للبقاء ضمن المربع الذهبي في الدوري، بينما يريد أبناء المدرب فيتشنزو مونتيلا في الفوز للهروب من مؤخرة الجدول.


وفاز روما في الجولة الماضية على نادي سبال بثلاثية مقابل هدف بملعب أوليمبيكو، بينما تعادل فيورنتينا مع المتصدر إنتر ميلان في اللحظات الأخيرة بهدف لكل منهما.


ترتيب روما وفيورنتينا قبل الجولة 17

يحتل روما المركز الرابع في الكالتشيو برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد فيورنتينا في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.


نتيجة آخر مبراة جمعت الفريقين

كانت آخر المواجهات بين الفريقين في شهر أبريل الماضي بملعب أوليمبيكو، وانتهت بالتعادل 2-2، حيث سجل لروما دييجو بيروتي ونيكولو زانيولو، فيما سجل جيرسون وجيرمان بادزيلا هدفي الفيولا.


آخر آخبار الفريقين قبل مباراة فيورنتينا ضد روما

يعود لروما المدافع الإنجليزي كريس سمولينج بعد تعافيه من الإصابة في الركبة، بينما يتواصل غياب الهولندي جاستين كلويفرت.


فيما يغيب عن صفوف فيورنتينا المهاجم الشاب فيديريكو كييزا واللاعب الفرنسي المخضرم فرانك ريبري.


التشكيل المتوقع لمباراة فيورنتينا ضد روما

وفي ضوء ذلك، سيكون التشكيل المتوقع لفريقي فيورنتينا وروما للمباراة على النحو التالي:


فيورنتينا 3 – 5 – 2

بارتلومي دراجوفيسكي

جيرمان بادزيلا – مارتن كاسيريس – نيكولا ميلينكوفيتش

دالبيرت – جوستافو كاستروفيلي – ميلان بادلي – إيريك بولجار- بول ليرولا

كيفين برينس بواتينج – دوسان فلاهوفيتش


روما 4 – 2 – 3 – 1

باو لوبيز

أليكسندر كولاروف – فيديريكو فيرنانديز – كريس سمولينج – أليساندرو فلورينزي

جوردان فيرتو – أمادو دياوارا

دييجو بيروتي – لورينزو بيليجريني – نيكولو زانيولو

إيدين دزيكو


موعد مباراة فيورنتينا ضد روما والقنوات الناقلة لها

وتنطلق المباراة مساء اليوم الجمعة 20 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة beIN Sports HD 4 بتعليق محمد بركات، ويديرها الحكم دانيلي أورساتو
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