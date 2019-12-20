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خبير اقتصادي: مشروع "بنبان" عاصمة الطاقة الشمسية في العالم (فيديو)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:09 ص
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مشروع بنبان
مشروع بنبان
جرجس ميلاد
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قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مشروع بنبان بأسوان، أصبح عاصمة الشمسية في العالم، مؤكدا أن حجم المشروع وحجم الاستثمارات الموضوعة فيه كبيرة جدا لدرجة أنها تثير الاهتمام.

وأوضح "الإدريسي" خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، تكلفة المشروع تجاوزت 2 مليار دولار، مشيرا إلى أنه ينتج 3% من إجمالي انتاج مصر من الكهرباء.

وأكد أن مشروع بنبان العملاق، يفتح الباب أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستثمار في هذا المجال.

وشدد على ضرورة توعية المواطنين لاستخدام هذا النوع من مصادر الطاقة، وكذلك المصنعين المحليين لإدخال هذا النوع من المنتجات، مما يساعد في تخفيض تكلفة انتاج الكهرباء من هذه المحطات.

يذكر أن محطة بنبان الشمسية بأسوان تعتبر حاليا عاصمة العالم للطاقة الشمسية لكونها تضم أكبر عدد من محطات توليد الكهرباء على مستوى العالم والتي يبلغ عددهم 40 محطة شمسية.
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الكلمات المفتاحية

بنبان الطاقة الشمسية أسوان

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