خبير اقتصادي: مشروع "بنبان" عاصمة الطاقة الشمسية في العالم (فيديو)

قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مشروع بنبان بأسوان، أصبح عاصمة الشمسية في العالم، مؤكدا أن حجم المشروع وحجم الاستثمارات الموضوعة فيه كبيرة جدا لدرجة أنها تثير الاهتمام.





وأوضح "الإدريسي" خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، تكلفة المشروع تجاوزت 2 مليار دولار، مشيرا إلى أنه ينتج 3% من إجمالي انتاج مصر من الكهرباء.





وأكد أن مشروع بنبان العملاق، يفتح الباب أمام القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستثمار في هذا المجال.





وشدد على ضرورة توعية المواطنين لاستخدام هذا النوع من مصادر الطاقة، وكذلك المصنعين المحليين لإدخال هذا النوع من المنتجات، مما يساعد في تخفيض تكلفة انتاج الكهرباء من هذه المحطات.



