مصطفي محمد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة قوية اليوم تجمع بين نادي الزمالك ونادي سموحة ضمن مباريات الجولة التايعة من بطولة الدوري المصري فى لقاء سيقوده الحكم محمد الحنفي، فى مباراة يسعي فيها الزمالك لتعويض خسا رته الأخيرة، بينما يسعي سموحة للإستمرار فى الإنتصارات تحت قيادة حسام حسن.







موعد مباراة الزمالك وسموحة ببطولة الدوري المصري



يحل فريق سموحة ضيف ثقيل على نادي الزمالك ضمن مباريات الجولة ال 9 من بطولة الدوري المصري فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة ببطولة الدوري المصري



يستضيف الزمالك نظيره سموحة على ستاد القاهرة الدولى اليوم فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD.





التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة



حراسة المرمى : محمد عواد



خط الدفاع : محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، محمود علاء، حازم إمام



خط الوسط : فرجاني ساسي، طارق حامد، محمد أوناجم، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي



خط الهجوم : مصطفي محمد





وكان الزمالك قد خسر اللقاء الماضي أمام فريق طلائع الجيش بثلاث أهداف مقابل هدفين بينما فاز نادي سموحة على أسوان بهدف دون رد.