Advertisements
Advertisements
Advertisements

خطوة مفاجئة تقرب جوارديولا من قيادة برشلونة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:20 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

اتخذ الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خطوة جديدة تقربه أكثر من قيادة نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة القادمة.


رحيل فالفيردي عن تدريب نادي برشلونة

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة سيرحل عن النادي في نهاية الموسم الحالي بشكل مؤكد.


كما أشارت التقارير الصحفية إلى أن جوارديولا من المرشحين بقوة لتدريب نادي برشلونة خلفا لفالفيردي عند رحيله عن الفريق.


خطوة جديدة تقرب جوارديولا من برشلونة

وكشفة"دانيال جيرونس" مراسل قناة "فوكس سبورت" أن أولاد بيب جوارديولا سجلوا في مدارس برشلونة العام المُقبل علماً أن إنتخابات برشلونة القادمة 2021.


وأكدت التقارير أنه من المحتمل أن تكون هذه الخطوة من الخطوات التي قد تقرب جوارديولا أكثر من تدريب نادي برشلونة بداية من الموسم القادم يالفعل.


موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نادي ديبورتيفو ألافيس يوم السبت القادم 21 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 36 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

Advertisements

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

كورة لايف MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الزمالك Zamalek TV

الآن

نتيجة مباراة الأهلي| مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم 19-12-2019 يلا شوت بلس في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

الآن

نتيجة مباراة الأهلي اليوم ضد الإسماعيلي بث مباشر| مشاهدة مباراة الاهلي بدون تقطيع ON Watch

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يُفجع الفنانة وفاء عامر

منذ حوالي 5 ساعات

"خليها تصدي" تزف خبر سار بشأن أسعار السيارات في 2020

منذ ساعة و نصف

كورة star يلا كورة مشاهدة مباراة الاهلي والإسماعيلي بث مباشر yalla shoot كورة لايف الاهلي ضد الاسماعيلي كورة لايف يوتيوب

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

الآن

الزمالك يعلق على تسريب العقود

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر «الشوط الثاني»

منذ حوالي 8 ساعات

الموت يفجع الإعلامي محمد الغيطي.. تعرف على التفاصيل (فيديو)

منذ يوم

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

الآن

عاجل.. الأهلي يكشف حجم إصابة ربيعة

منذ حوالي 7 ساعات

آس تكشف مفاجأة صادمة عقب مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

منذ يوم

الأهلي يصفع الزمالك ويخطط لخطف صفقته الكبرى

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
06:37 م

بث مباشر On SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر اليوم الجمعة 20/ 12 / 2019 مؤجلة الدوري المصري On Line

بث مباشر| مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة اليوم في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

06:52 م

يلا شوت YALLA Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر yalla شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaKora

06:45 م

أخبار الأهلي اليوم الخميس: إصابة جديدة تضرب الأحمر.. حسم صفقة كبرى.. موعد مباراة الأهلي المقبلة وترتيب الدوري المصري

10:03 م

كورة لايف MATCH Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر YALLA SHOOT كول كورة رابط ماتش الزمالك Zamalek TV

06:35 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status