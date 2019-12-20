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ضربة جديدة.. إصابة قوية لنجم برشلونة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:05 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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تلقى نادي برشلونة الإسباني وجماهير الفريق نبأ صادم جديد بإصابة واحد من نجوم الفريق واحتمالية غيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

إصابة فاتي خلال مباراة الكلاسيكو

وكشفت إذاعة "راك 1" الإسبانية أن الإسباني إنسو فاتي نجم نادي برشلونة الشاب تعرض إلى إصابة قوية في الحوض.


وأشارت الإذاعة أن فاتي تعرض إلى هذه الإصابة القوية بسبب تدخل قوي عليه خلال مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني.


موقفه فاتي من المشاركة في المباراة القادمة

وأكدت الإذاعة أن فاتي لن يتمكن في المشاركة في مباراة برشلونة القادمة ضد نادي ألافيس القادمة في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


مشاركات إنسو فاتي مع برشلونة هذا الموسم

وقد شارك إنسو فاتي في 13 مباراة حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدف وحيد.


موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نادي ديبورتيفو ألافيس يوم السبت القادم 21 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 36 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

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