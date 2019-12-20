حسام البدري يتمني مجموعة مصر فى تصفيات كأس العالم ومجدي وفتوح تحت المنظار

كشف حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عن المنتخبات التى يتمنى تواجدها مع الفراعنة بتصفيات كأس العالم 2022، والتي ستنطلق خلال شهر مارس القادم وستنتهي في عام 2021.





وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تصنيف المنتخبات المشاركة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومن بينهم مصر التى حجزت مقعد فى التصنيف الأول، ويقسم 40 منتخب على 10 مجموعات يصعد أوائل المجموعات ثم تقام قرعة أخري على حسب تصنيفهم أول وثان ليصبح هناك 5 مواجهات بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 5 منتخبات للمونديال.



