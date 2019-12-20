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حسام البدري يتمني مجموعة مصر فى تصفيات كأس العالم ومجدي وفتوح تحت المنظار

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:56 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عن المنتخبات التى يتمنى تواجدها مع الفراعنة بتصفيات كأس العالم 2022، والتي ستنطلق خلال شهر مارس القادم وستنتهي في عام 2021.


وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تصنيف المنتخبات المشاركة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومن بينهم مصر التى حجزت مقعد فى التصنيف الأول، ويقسم 40 منتخب على 10 مجموعات يصعد أوائل المجموعات ثم تقام قرعة أخري على حسب تصنيفهم أول وثان ليصبح هناك 5 مواجهات بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 5 منتخبات للمونديال.


وجاء التصنيف كالأتي :

المستوى الأول: السنغال – تونس – نيجيريا – الجزائر – المغرب – غانا – مصر – الكاميرون – مالي – الكونغو الديمقراطية


المستوى الثاني: بوركينا فاسو – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا – غينيا – أوغندا – كاب فيردي – الجابون – بنين – زامبيا – الكونغو


المستوى الثالث: مدغشقر – موريتانيا – ليبيا – موزمبيق – كينيا – إفريقيا الوسطى – زيمبابوي – النيجر – ناميبيا – غينيا بيساو


المستوى الرابع : السودان – رواندا – غينيا الإستوائية – تنزانيا – إثيوبيا – ليبيريا - جيبوتي _ مالاوي_أنجولا _ توجو.


وتمني حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر تواجد كل من بنين وإفريقيا الوسطي ومالاوي مع الفراعنة بالمجموعة.


كما أكد حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عن متابعته للعديد من اللاعبين الجدد تمهيدا لضمهم للمنتخب خلال الفترة القادمة والمعسكر المقبل من بينهم عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي وأحمد فتوح لاعب سموحة وأكرم توفيق لاعب الجونة.


وكان منتخب مصر قد تعادل أمام كينيا وجزر القمر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

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