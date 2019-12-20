وزارة الإنتاج الحربي تكشف عن مميزات الأتوبيس الكهربائي الجديد (فيديو)



وأضاف "بكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حكاية وطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن خطة العمل منقسمة إلى مرحلتين، الأولى استيراد 50 "أتوبيس" وتشغيلهم في الشارع المصري، وهذه تحققت، والمرحلة الثانية البدء في عملية التصنيع محليا.



وأكد المستشار الإعلامي لوزارة الانتاج الحربي، أن كفاءة "الأتوبيس" الكهربي أعلى بكثير من مثيله الذى يعمل بالوقود الحفري، مشيرا إلى أنه يخدم مخططات الدولة في الحفاظ على البيئة وتقديم وسيلة مواصلات آمنة للمواطنين.



وبدأت محافظة القاهرة، تشغيل أول أتوبيس يعمل بالكهرباء، فى القاهرة الكبرى، حيث يعمل "الأتوبيس" بشكل تجريبى لمدة 3 شهور على خط الجامعة الأمريكية بالتجمع حتى التحرير، بمميزات عدة، بتذكرة سعرها 10 جنيهات.





قال محمد بكر، المستشار الإعلامي لوزارة الانتاج الحربي، إنه تم التعاقد مع الشركة الصينية لتصنيع الحافلات الكهربائية، أثناء زيارة الرئيس السيسي إلى الصين ضمن ما يعرف بـ"مبادرة الحزام والطريق".