مستشفي ميت غمر يكشف تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث القطار

قام طاقم الأطباء والتمريض وجميع العاملين بمستشفى ميت غمر بتقديم الخدمة العلاجية، والتعامل الفورى مع مصابي حادث قطار ميت غمر.



وكان مستشفي ميت غمر العام بإشراف مباشر من الدكتور أحمد رشدي القائم بأعمال مدير المستشفى، والدكتور أحمد الشرقاوي وكيل المستشفى، قد استقبل ضحايا ومصابي حادث قطار ميت غمر.



وكلف الدكتور سعد مكي باستدعاء كافة الأطباء لسرعة التعامل مع المصابين، وتبين أن حالات الوفيات هي: مجدي سليمان الكواوي، صفاء محمد شقيطة، عوض محمد شقيطة، حسانين محمدي حسانين، هشام مصطفي محمد فرغلي، رحاب محمد عوض شقيطة، وسمر مجدي حمودة جريشة، ٤٠ سنة، بينما أصيب كل من: بيان أمجد محمد حسن، ١٥ سنة ، مصابة بكدمات واشتباه نزيف داخلي تحت الملاحظة طوارئ، وهبة حامد محمد محمد. ٤٠ سنة، كسر في الحوض وكسر في الفخذ الايسر، إرتجاج بالمخ، وشروق سليمان الكواوي ٢٠ سنة، تجمع دموي بالرأس وكدمه بالعين، بينما أصيب في الحادث الطفلة ملك سليمان الكواوي، ٤ سنين، وتم عمل إسعافات لها عبارة عن استئصال طحال ورتق بالحجاب الحاجز.



ومن جانبه كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فور علمه بالحادث، سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة واللواء عمرو فكري رئيس المدينة بالتوجه للاطمئنان على مصابي حادثة قطار مزلقان دنديط بميت غمر.



وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير كافة احتياجات المصابين من العلاج اللازم او إجراء عمليات اذا لزم الأمر وتوفير جميع سبل الرعاية الصحية اللازمة لهم.



يذكر أن القطار القادم من طنطا الزقازيق اصطدم بسيارة "فان" تسير عكس الاتجاه على مزلقان الصوفي التابع للوحدة المحلية بأوليلة وأسفر عن وفاة 7 أشخاص واصابة 4 وتم نقل المصابين لمستشفى دقادوس العام والمتوفين إلى مستشفى الكلى.