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محامية: الانحراف داخل الأسرة أهم أسباب تفككها (فيديو)

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:48 ص
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المحامية غادة محمد
المحامية غادة محمد
جرجس ميلاد
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قالت المحامية غادة محمد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهتم جدا بالأسرة بمخلف الطرق، سواء عبر الحملات الصحية أو التوعوية أو الناحية القانونية، مؤكدة أنها العمود الفقري والثروة الحقيقية لقيام النهضة المصرية.

وأضافت "محمد" خلال استضافتها ببرنامج "الأفوكاتو والناس" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن واقع الأسرة يكون له انعكاسات على المجتمع المصري ككل، حيث ان تفكك الاسرة ينتج اشخاصا غير سويين اجتماعيا.

وأكدت أن تفكك وانحراف المجتمع يبدأ بالانحراف داخل الأسر، ويؤدي إلى معظم الجرائم مثل البلطجة والقتل والتحرش التى ظهرت بكثرة داخل المجتمع المصري مؤخرا.

وطالبت "محمد"، الدولة والمجتمع بمزيد من الاهتمام بالاسرة عن طريق التعليم والتوعية الدينية، قائلة: "يجيب ان يكون هناك توعية من ناحية الدين مع ترك القشور والاهتمام بالعمق، والتخلى عن أفكار أن صوت المرأة عورة وعدم تفضيل عمل المرأة".
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