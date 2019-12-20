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ماذا تقعل الأندية البرازيلية ضد أبطال أوروبا في نهائي كأس العالم للأندية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:27 ص
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فلامنجو
فلامنجو
عبدالقادر عرابي
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يسدل الستار مساء السبت المقبل 21 ديسمبر على بطولة كأس العالم للأندية، حين يلتقي ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا مع خصمه فلامينجو البرازيلي بطل كأس كوبا ليبرتادوريس، وذلك بملعب خليفة الدولي.


ويسعى كلا الفريقين للحصول على اللقب الأول لكل منهما في البطولة، حيث تأهل ليفربول بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدفين مقابل هدف، بينما وصل فلامينجو للمباراة النهائية بالفوز على الهلال السعودي بثلاثية مقابل هدف.


مواجهات أندية البرازيل ضد أبطال أوروبا.

ووصلت الأندية البرازيلية للمشهد الأخير في البطولة في 6 مناسبات سابقة، كانت منها مباراة برازيلية خالصة في النسخة الأولى للبطولة عام 2000 التي أقيمت في البرازيل، وحسمها كورينثيانز على حساب مواطنه فاسكو دي جاما بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي بدون أهداف.


ومنذ إستحداث النظام الحالي للبطولة عام 2005، لم تغب الأندية الأوروبية عن النهائي مطلقاً، فيما غاب أبطال كوبا ليبرتادوريس في أربع نسخ وهي عام 2010 حين لعب مازيمبي الكونغولي النهائي، وعام 2013 حين تأهل الرجاء المغربي، ونسخة 2016 بوصول كاشيما إنتلرز الياباني، والنسخة الماضية عام 2018 حين وصل العين الإماراتي للنهائي.


وفي باقي نسخ البطولة واجهت أندية أميركا الجنوبية نظيرتها في أوروبا 11 مرة، كان لأندية البرازيل خمس مواجهات منها ، ويسلط لكم الفجر الرياضي الضوء على التاريخ مواجهات أندية البرازيل مع أبطال أوروبا.


نسخة 2005 – اليابان

فاز ساوباولو البرازيلي على ليفربول بطل أوروبا بهدف نظيف سجله كارلوس لوسيانو دا سيلفا "مينيرو" وذلك في أولى نسخ البطولة بشكلها الجديد.


نسخة 2006 – اليابان

واصلت أندية أميركا الجنوبية تفوقها وتحديداً أندية البرازيل، حين قهر إنتر ناسيونال البرازيلي فريق برشلونة الإسباني بهدف سجله أدريانو جابريو.


نسخة 2011 – اليابان

عادت أندية البرازيل للمشاركة في البطولة بعد غياب، حين وصل سانتوس البرازيلي لمواجهة برشلونة، ليسقط أمام كتيبة بيب جوارديولا برباعية نظيفةسجل منها ليونيل ميسي هدفين وتشافي وفابريجاس هدفاً لكل منهما.


نسخة 2012 – اليابان

واصلت أندية البرازيل علو كعبها على أندية إنجلترا، حيث فاز كورينثيانز على تشيلسي الإنجليزي في نهائي نسخة 2012 بهدف نظيف سجله البيروفي باولو جيريرو.


نسخة 2017 – الإمارات

فاز ريال مدريد على جريميو البرازيلي بهدف نظيف سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في آخر ظهور للأندية البرازيلية في المباريات النهائية للبطولة.
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